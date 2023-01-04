"Арсеналу" не удалось одержать шестую победу подряд

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью на своём поле с "Ньюкаслом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Ни одна из команд не сумела забить ни единого гола.

При этом лондонский клуб прервал свою длительную победную серию — она до сих пор составляла мять матчей. В прошлый раз команда сыграла вничью 23 октября, сражаясь с "Саутгемптоном", счёт тогда составил 1:1.