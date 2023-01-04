"Арсеналу" не удалось одержать шестую победу подряд
"Арсенал" сыграл вничью с "Ньюкаслом", прервав череду из пяти побед в чемпионате Англии
Лондонский "Арсенал" сыграл вничью на своём поле с "Ньюкаслом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Ни одна из команд не сумела забить ни единого гола.
При этом лондонский клуб прервал свою длительную победную серию — она до сих пор составляла мять матчей. В прошлый раз команда сыграла вничью 23 октября, сражаясь с "Саутгемптоном", счёт тогда составил 1:1.
Ранее "Монако" обыграл "Брест" со счётом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Победу монегаскам принёс единственный за всю игру гол полузащитника Александра Головина. Встреча прошла на стадионе "Луи II".