Одну из улиц в Рио-де-Жанейро назовут в честь Пеле

Одну из дорог, ведущих к стадиону "Маракана" в бразильском Рио-де-Жанейро, переименуют в честь трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Об этом рассказал мэр города Эдуарду Паес.

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Ещё в сентябре прошлого года у него обнаружили опухоль толстой кишки. В ноябре 2022-го спортсмена внепланово госпитализировали с общим отёком тела, сердечной недостаточностью, спутанностью сознания. Затем появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Ему оказывали уже только паллиативную помощь. Церемонию прощания с ним посетили более 230 тысяч человек.