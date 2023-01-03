В ООН заявили об отсутствии новостей о проведении предложенного Украиной "саммита мира"

Организация Объединённых Наций не обладает никакой информацией относительно проведения "саммита мира", инициатором которого выступила Украина. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мне нечего сообщить на этот счёт. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми", — сказал он.

Вместе с этим он подчеркнул, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш действительно был приглашён Киевом на выступление в качестве посредника, но к проведению "саммита мира" ни он, ни ООН никакого отношения не имеют.