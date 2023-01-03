В ООН заявили об отсутствии новостей о проведении предложенного Украиной "саммита мира"
Организация Объединённых Наций не обладает никакой информацией относительно проведения "саммита мира", инициатором которого выступила Украина. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
"Мне нечего сообщить на этот счёт. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми", — сказал он.
Вместе с этим он подчеркнул, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш действительно был приглашён Киевом на выступление в качестве посредника, но к проведению "саммита мира" ни он, ни ООН никакого отношения не имеют.
О том, что Украина хочет к концу февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН, Лайф уже писал ранее. Киев рассчитывает видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве предполагаемого посредника, потому что он зарекомендовал себя как "эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек", как охарактеризовал его Кулеба. В Кремле же в ответ напомнили, что Россия никогда не следовала чужим условиям по переговорам.
Shutterstock