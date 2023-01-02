В Киеве анонсировали саммит Украина – ЕС
Пресс-служба Зеленского рассказала о планах провести 3 февраля саммит Украина – ЕС
Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве, заявили в пресс-службе главы Незалежной Владимира Зеленского. Также на сайте было опубликовано сообщение о телефонном разговоре, состоявшемся между ним и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В пресс-службе лидера Украины отметили, что собеседники обсудили ожидаемые результаты этого саммита, договорились начать подготовительную работу.
Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад устанет финансировать Киев, если тот не сможет продемонстрировать новые успехи на поле боя.
President.gov.ua