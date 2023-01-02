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2 января, 20:00

В Киеве анонсировали саммит Украина – ЕС

Пресс-служба Зеленского рассказала о планах провести 3 февраля саммит Украина – ЕС

Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве, заявили в пресс-службе главы Незалежной Владимира Зеленского. Также на сайте было опубликовано сообщение о телефонном разговоре, состоявшемся между ним и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В пресс-службе лидера Украины отметили, что собеседники обсудили ожидаемые результаты этого саммита, договорились начать подготовительную работу.

Япония хочет позвать Зеленского на саммит G7

Япония хочет позвать Зеленского на саммит G7

Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад устанет финансировать Киев, если тот не сможет продемонстрировать новые успехи на поле боя.

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President.gov.ua

Анатолий Симоненко

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