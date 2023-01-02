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2 января, 02:29

Япония хочет позвать Зеленского на саммит G7

Япония собирается предложить Зеленскому принять участие в онлайн-формате в саммите G7

Токио собирается предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-формате в саммите "Группы семи", который состоится 19–21 мая в Хиросиме. Об этом узнала японская газета Nikkei.

Япония, страна – председатель G7, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по украинскому кризису. Зеленского Токио планирует наделить возможностью познакомить лидеров "Большой семёрки" с текущей ситуацией. На саммит G7 также намерены пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо, председательствующих сейчас в G20 и АСЕАН соответственно.

По данным издания, координация действий G7 по Украине является для японцев важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня. В случае такового они окажутся в него непосредственно втянуты, поэтому рассчитывают на оперативный жёсткий ответ Китаю вместе с США и Европой аналогично шагам в отношении России.

Страны G7 заявили, что санкции не должны мешать вывозу российского продовольствия

Страны G7 заявили, что санкции не должны мешать вывозу российского продовольствия

А ранее читатели Le Figaro резко осудили саммит G7 за лицемерие в отношении конфликта на Украине из-за желания "взыскать по счетам с Путина".

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Сайт G7

Андрей Бражников

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