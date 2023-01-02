Россияне перечислили любимые зимние занятия из советского детства

Свои любимые зимние занятия из советского детства вспомнили россияне в группе "Рождённые в СССР". Автор поста рассказал, что в сильные морозы в школах отменяли уроки, однако ученики в это время дома не сидели.

"Не дома же сидеть в лютый мороз! Конечно, на улицу бежали — с горки кататься"; "Родители уходили на работу, думая, что мы остаёмся с сестрой дома, а мы санки в руки — и на горку. Они об этом узнавали по висящим на батарее шароварам и лужам под ними"; "Я любила на коньках с друзьями кататься. Домой приходили с заледенелыми до колик ногами, но это нас не останавливало"; "Мы могли весь день на горке провести! Ну, или в кино всем классом пойти", — поделились юзеры детскими воспоминаниями.

Читатели также отметили, что в школьные годы могли весь день провести на морозе, при этом не болели так часто, как современные дети. Но нашлись и те, кто предпочитал в морозы оставаться дома, в тепле. Они приглашали друзей к себе и играли в настольные игры, пили чай со сладостями.