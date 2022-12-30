Почти 60% россиян сожалеют о распаде СССР, показал опрос

Недавнее социологическое исследование, проведённое ВЦИОМ с выборкой в 1600 человек, показало высокий уровень ностальгии по СССР у россиян. Так, ассоциативный ряд у граждан по большей части связан с уверенностью в завтрашнем дне (16%), молодостью (15%), хорошими временами (15%), а также единством и сплочённостью (13%). Меньше опрошенных связали социалистическое прошлое с величием и силой (5%), дешёвыми продуктами (5%), а также справедливостью и защищённостью (5%).

Однако присутствуют у респондентов и негативные воспоминания: о дефиците вспомнили 4%, а об ограничении прав, свобод и тоталитаризме — 3%.

При этом 51% граждан считают, что в СССР было больше хорошего, 5% — плохого, а 38% придерживаются нейтралитета. Что касается достижений Советского Союза, то 55% назвали космическую программу, 13% — победу в Великой Отечественной войне, 12% — развитие промышленности, 10% — науку и технологии и ещё 10% — ядерное оружие.

При этом не сожалеют о распаде государства 20% опрошенных, безразлично к этому относятся 13%, а ещё 9% затруднились с ответом. Также исследование показало гендерные различия — 62% ностальгирующих по СССР мужчин против 58% среди женщин.

Помимо прочего, почти 48% заявили, что хотели бы восстановить СССР, 37% высказались против, а 15% и вовсе затруднились с ответом. При этом 22% считают, что сегодня воссоздать Советский Союз скорее возможно, 41% — скорее невозможно, ещё 25% — безусловно невозможно, 5% — точно возможно и 7% затруднились с ответом на вопрос.