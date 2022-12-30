О доверии Путину заявили 77% россиян

О недоверии главе государства высказалось лишь 14% респондентов, ещё 9% затруднились с ответом. В то же время 79% опрошенных хорошо отозвались о работе Путина на посту президента страны. Обратного мнения оказался каждый десятый, а у 11% вопрос вызвал затруднение.