О доверии Путину заявили 77% россиян
Опрос ФОМ: 79% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента
77% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
О недоверии главе государства высказалось лишь 14% респондентов, ещё 9% затруднились с ответом. В то же время 79% опрошенных хорошо отозвались о работе Путина на посту президента страны. Обратного мнения оказался каждый десятый, а у 11% вопрос вызвал затруднение.
Всего в опросе приняло участие 1,5 тысячи жителей 104 населённых пунктов 53 российских регионов в возрасте от 18 лет.
Кстати, ранее Лайф писал, что более половины россиян (54%) считают, что героями 2022 года являются военнослужащие в горячих точках. По мнению респондентов, они обладают такими качествами, как отважность, смелость, храбрость, героизм (9%), а также верность Родине, преданность, патриотизм (7%).