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30 декабря, 08:00

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря

Советского и российского композитора, народного артиста Российской Федерации Эдуарда Артемьева похоронят в Москве 31 декабря. Об этом сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

"Завтра. Скорее всего, отпевание будет на Никитской, в храме Вознесения. Насчёт прощания не знаю, но отпевание там будет точно абсолютно", — рассказал Калинин РИА "Новости".

Путин заявил, что песни композитора Артемьева стали символом целой эпохи

Путин заявил, что песни композитора Артемьева стали символом целой эпохи

Ранее сегодня стало известно, что в возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев. Он написал музыку к двум Олимпиадам в России, более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Среди них фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

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Александра Вишнякова
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