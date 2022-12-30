В Бермудском треугольнике нашли "яхту-призрак" без единой души на борту

В Бермудском треугольнике обнаружили "корабль-призрак", на борту которого не было ни одной живой души, пишет The Sun.

Мистическую находку сделали два яхтсмена, когда ходили в Атлантическом океане. По их словам, парус был спущен, мотор не работал, а на борту не наблюдалось никаких признаков жизни. В доказательство они сняли всё происходящее на видео, а после выложили в Сеть.

"Это пугающе заброшенный парусник под названием Woolfhound. Не знаю, что внутри. Сейчас я пойду смотреть и надеюсь, не найду мёртвых тел или чего-то подобного", — говорит один из моряков на видео, после чего идёт проверять судно.

Стоит отметить, что корабль находился в 1,2 тысячи километров от Бермуд и в 2,4 тысячи километров от США, буквально посреди открытого океана. Моряки даже попытались отбуксировать яхту к берегу и доставить её на Бермуды, однако из-за трудностей с переправой и нехваткой горючего пришлось перерезать буксирный трос, который даже зацепился за руль их судна и чуть не сломал его.

Кстати, онлайн-сыщики выяснили, что хозяином судна был шкипер Алан Макгеттинган из Королевского Ирландского яхт-клуба. По их данным, пару месяцев назад яхта попала в мощный шторм, в результате чего был активирован аварийный маячок и команде пришлось оставить судно. В итоге всех спас греческий грузовой корабль в ста километрах от Бермуд.