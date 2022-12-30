Парламент ЛНР единогласно принял новую конституцию
Народный совет Луганской Народной Республики на заседании в пятницу, 30 декабря, единогласно поддержал принятие новой конституции региона.
"За" проголосовали все 43 присутствовавших депутата. Решение поддержали аплодисментами.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
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