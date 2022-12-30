Кортни Лав обвинила Брэда Питта в том, что потеряла роль в "Бойцовском клубе"
Американская актриса Кортни Лав назвала Брэда Питта виновным в том, что ей не досталась роль в фильме "Бойцовский клуб", который снял Дэвид Финчер в 1999 году. Об этом пишет Variety.
Питт играл главную роль в киноленте, а Лав должна была стать Марлой Сингер и уже с успехом проходила кастинги. По её словам, шансы получить долгожданную роль были велики, но тут вмешался Питт, который и отговорил режиссёра брать актрису на съёмки фильма. В результате Марлу сыграла Хелена Бонэм Картер.
Лав уверена, что это была месть. Ведь чуть ранее, как пояснила она, Питт обращался к актрисе с просьбой дать согласие на съёмки байопика об её экс-супруге Курте Кобейне, в этой ленте голливудский актёр планировал сыграть роль солиста Nirvana. Однако Лав отказала, что, по её мнению, вышло ей боком на кастинге к фильму "Бойцовский клуб".
Ранее актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, заявила, что устала от образа "плохих русских" в западном кинематографе. Комментируя свою роль в новом британско-американском шпионском фильме "Госизмена", где герои представлены образами "плохих" русских и "хороших" британцев, актриса отметила, что не в восторге от такого сюжета.