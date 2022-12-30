Солиста Aerosmith обвинили в домогательствах 50-летней давности

Музыканта и актёра, наиболее известного как лид-вокалиста группы Aerosmith, Стивена Тайлера обвинили в сексуальных домогательствах. Иск против него подала некая Джулия Холкомб, которая, будучи несовершеннолетней, сожительствовала с ним в 1970-х годах. Детали истории узнал журнал Rolling Stone.

Холкомб заявила, что состояла в отношениях с рок-звездой в 1973 году: тогда ей было 16, а Тайлеру 25. Она утверждает, что он заставил её мать предоставить ему опекунство над "жертвой", после чего у них началась трёхлетняя связь. Итак, спустя почти 50 лет женщина обвинила экс-возлюбленного в сексуальном насилии, действиях насильственного характера и в "намеренном причинении эмоциональных страданий".

Стоит заметить, что имя Тайлера в иске не указано, вместо него там значатся анонимные ответчики. Однако об их отношениях было известно уже в 1976 году, о чём рассказывал певец и сама Холкомб. Также указано, что в её заявлении упомянуты цитаты из автобиографии вокалиста, где он признался, что чуть не женился на "невесте-подростке". Кроме того, рокер подчеркнул, что её родители приняли его и подписали документы об опеке, что позволило ему взять её с собой в тур.

"Жертва" утверждает, что никак не смогла противостоять славе и деньгам восходящей звезды. По её словам, она пережила "ужасные вещи", якобы певец отвёз её в отель после концерта и совершил с ней "различные действия преступного сексуального характера", а затем вызвал для неё такси и отправил домой. Также она заявила, что Тайлер накачивал её наркотиками и поил алкоголем. Указано, что в 1975 году она забеременела в возрасте 17 лет, но музыкант заставил её сделать аборт. После этого их отношения прекратились.