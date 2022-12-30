Минобороны Белоруссии допустило, что инцидент с украинской ракетой С-300 мог быть провокацией ВСУ
Инцидент с украинской ракетой С-300, сбитой накануне на территории Белоруссии, мог быть провокацией со стороны ВСУ. Такую версию озвучил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев. Его комментарий распространило Министерство обороны республики.
Начальник зенитных ракетных войск Республики Беларусь, полковник Кирилл Казанцев прокомментировал инцидент с украинской ракетой. Видео © t.me / Министерство обороны Республики Беларусь
"По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчёта или неисправности ракеты — либо это преднамеренная провокация Вооружённых сил Украины", — подчеркнул полковник.
Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. МИД Белоруссии в связи с произошедшим уже выразил протест послу Украины и потребовал от Киева провести расследование.
t.me / "Белорусский силовик"