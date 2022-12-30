Минобороны Белоруссии допустило, что инцидент с украинской ракетой С-300 мог быть провокацией ВСУ

Инцидент с украинской ракетой С-300, сбитой накануне на территории Белоруссии, мог быть провокацией со стороны ВСУ. Такую версию озвучил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев. Его комментарий распространило Министерство обороны республики.