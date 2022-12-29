ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 15:44

МИД Белоруссии выразил протест послу Украины из-за инцидента с ракетой

<p>Осмотр сапёрами украинской ракеты С-300, упавшей в Брестской области Белоруссии. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/belarusian_silovik/8588" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Белорусский силовик"</a></p>

Осмотр сапёрами украинской ракеты С-300, упавшей в Брестской области Белоруссии. Фото © Телеграм-канал "Белорусский силовик"

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии из-за падения украинской ракеты С-300 на территории республики. Также Минск потребовал от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств пуска и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

"Сегодня в МИД Белоруссии был вызван посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", — рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Обломки сбитой в Белоруссии украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома

Обломки сбитой в Белоруссии украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома

Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров