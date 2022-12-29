МИД Белоруссии выразил протест послу Украины из-за инцидента с ракетой
Осмотр сапёрами украинской ракеты С-300, упавшей в Брестской области Белоруссии. Фото © Телеграм-канал "Белорусский силовик"
Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии из-за падения украинской ракеты С-300 на территории республики. Также Минск потребовал от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств пуска и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
"Сегодня в МИД Белоруссии был вызван посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", — рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко.