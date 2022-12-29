МИД Белоруссии выразил протест послу Украины из-за инцидента с ракетой

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии из-за падения украинской ракеты С-300 на территории республики. Также Минск потребовал от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств пуска и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

"Сегодня в МИД Белоруссии был вызван посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", — рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.