Дерматолог рассказала, кому патчи могут испортить кожу
Дерматолог Журавлёва: Людям с чувствительной кожей нельзя пользоваться патчами для лица
Людям с чувствительной кожей нельзя пользоваться патчами для лица. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила главный дерматолог сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Мария Журавлёва.
"Будьте осторожны: если вы обладатель чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражению, то наличие плёнки на лице может способствовать обострению или ухудшению кожного процесса", — отметила она.
Эксперт призвала не верить обещаниям маркетологов, которые говорят, что действие патчей похоже на результат инъекционных косметических процедур. По словам специалиста, позитивный эффект от применения этих средств достигается с помощью плотно прилегающей к лицу плёнки.
"Этот метод усиления действия лекарственных веществ используется в дерматологии давно. Пациенты с псориазом расскажут, что мази часто наносят под плёнку, что способствует их более глубокому проникновению. С патчами — та же история. Активный ингредиент проникает глубже, если сверху — плотно прилегающая плёночка, препятствующая его испарению", — сказала эксперт.
Дерматолог добавила, что цвет патчей значения не имеет, — разнообразие видов является "гламурным маркетологическим блеском".
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