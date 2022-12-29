Дерматолог рассказала, кому патчи могут испортить кожу

Людям с чувствительной кожей нельзя пользоваться патчами для лица. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила главный дерматолог сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Мария Журавлёва.

"Будьте осторожны: если вы обладатель чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражению, то наличие плёнки на лице может способствовать обострению или ухудшению кожного процесса", — отметила она.

Эксперт призвала не верить обещаниям маркетологов, которые говорят, что действие патчей похоже на результат инъекционных косметических процедур. По словам специалиста, позитивный эффект от применения этих средств достигается с помощью плотно прилегающей к лицу плёнки.

"Этот метод усиления действия лекарственных веществ используется в дерматологии давно. Пациенты с псориазом расскажут, что мази часто наносят под плёнку, что способствует их более глубокому проникновению. С патчами — та же история. Активный ингредиент проникает глубже, если сверху — плотно прилегающая плёночка, препятствующая его испарению", — сказала эксперт.

Дерматолог добавила, что цвет патчей значения не имеет, — разнообразие видов является "гламурным маркетологическим блеском".