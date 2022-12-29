Шахназаров назвал огромной потерей для российской культуры смерть композитора Артемьева

Смерть известного композитора Эдуарда Артемьева стала огромной потерей для российской культуры. Об этом заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров. В беседе с телеканалом "360" он выразил соболезнования родным и близким музыканта.

"Шокирующая новость для меня. Для меня он (Эдуард. — Прим. Лайфа) Лёша, в крещении он был Лёша, мы всегда его звали Артемьев. Хорошее про него можно говорить бесконечно, потому что это был во всех смыслах изумительный, удивительный и невероятно талантливый человек, невероятно доброжелательный", — отметил Шахназаров.

Режиссёр также назвал большой честью возможность дважды поработать с Артемьевым, который написал музыку к фильмам "Курьер" и "Город Зеро".