Ростех представил первый в мире вертолёт-гигант Ми-26Т2

Госкорпорация Ростех произвела первый в мире вертолёт-гигант Ми-26Т2. За один раз машина может эвакуировать более 80 человек и перевести до 60 пострадавших. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба ведомства.

Первый в мире вертолёт-гигант Ми-26Т2. Видео предоставлено Лайфу МЧС России

"Холдинг "Вертолёты России" госкорпорации Ростех впервые в мире произвел вертолёт тяжёлого класса Ми-26Т2, оснащённый инновационной авионикой, которая позволила сократить экипаж обновлённой машины с пяти до трёх человек", — говорится в сообщении.

Вертолёт будет работать для задач МЧС России. По данным ведомства, он снабжён новым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) и стеклянной кабиной. Современные технологии позволят выполнять весь спектр задач, который стоит перед авиацией МЧС, в любое время суток и почти в разную погоду. В состав БРЭО входит система ГЛОНАСС, современный пилотажно-навигационный комплект, инерциальная навигационная система. Бортовое радиоэлектронное оборудование оснащено цифровым автопилотом, который проведёт вертолёт по маршруту и обеспечит его автоматизированный заход на посадку.

По данным Ростеха, максимальная взлётная масса вертолёта — 56 тонн при грузе, который весит 20 тонн. Ми-26Т2 может подняться на высоту до 4,6 тысячи метров, крейсерская скорость составляет 255 километров в час, а максимальная — 295 километров в час. Его перегоночная дальность — 1905 километров, а обычная с нормальной нагрузкой — 800. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, у МЧС есть шесть Ми-26Т2, спасатели на них будут действовать в Южном и Центральном федеральных округах. Но при необходимости воздушные судна перебросят в любой другой регион.

"За один вылет машина способна эвакуировать с места бедствия до 82 человек, а в санитарном варианте — перевезти до 60 пострадавших и трёх сопровождающих медработников. Регулярно вертолёты типа Ми-26 привлекаются для тушения пожаров", — рассказал первый заместитель гендиректора ведомства Владимир Артяков.