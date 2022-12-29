ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 15:05

Жителям Югры каждый год устанавливают снежные "надгробия", но они уже привыкли и даже смеются

Жители посёлка в ХМАО шутят над снежными "надгробиями" с символом наступающего года

<p>Новогодние фигуры в виде надгробий для символов уходящего и наступающего года. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ost_ugra?z=photo-66710311_457259676/album-66710311_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Осторожно, Югра"</a></p>

Новогодние фигуры в виде надгробий для символов уходящего и наступающего года. Обложка © VK / "Осторожно, Югра"

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре установили новогодние фигуры в виде надгробий для символов уходящего и будущего года — тигра и зайца. Новые снежные композиции появились в посёлке Фёдоровском.

Местные жители уже посмеялись над странными скульптурами. Впрочем, в администрации посёлка ничего зазорного в ситуации не видят. Там пояснили, что такие композиции устанавливаются каждый год и они несут исключительно положительный посыл.

"Мы не комментируем этот вопрос, единственное, что могу сказать, что обращений и жалоб от местных жителей к нам не поступало. Данные виды ледяных скульптур устанавливаются ежегодно и несут они посыл, что наступает Новый год", — рассказала РИА "Новости" представитель администрации посёлка.

В Мегионе уберут скульптуру зайца, которая стала очень неприличной из-за снега

В Мегионе уберут скульптуру зайца, которая стала очень неприличной из-за снега

Ранее Лайф писал о том, что в Нижневартовске оштрафуют на 100 тысяч рублей подрядчика, построившего суровую Снегурочку. Среди местных жителей внучка Деда Мороза получила разные названия, в том числе "протеиновая", "Халк" и "самурай". Также им не пришлись по вкусу и другие новогодние скульптуры.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров