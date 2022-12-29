Жителям Югры каждый год устанавливают снежные "надгробия", но они уже привыкли и даже смеются

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре установили новогодние фигуры в виде надгробий для символов уходящего и будущего года — тигра и зайца. Новые снежные композиции появились в посёлке Фёдоровском.

Местные жители уже посмеялись над странными скульптурами. Впрочем, в администрации посёлка ничего зазорного в ситуации не видят. Там пояснили, что такие композиции устанавливаются каждый год и они несут исключительно положительный посыл.

"Мы не комментируем этот вопрос, единственное, что могу сказать, что обращений и жалоб от местных жителей к нам не поступало. Данные виды ледяных скульптур устанавливаются ежегодно и несут они посыл, что наступает Новый год", — рассказала РИА "Новости" представитель администрации посёлка.