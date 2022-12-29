Жителям Югры каждый год устанавливают снежные "надгробия", но они уже привыкли и даже смеются
Жители посёлка в ХМАО шутят над снежными "надгробиями" с символом наступающего года
Новогодние фигуры в виде надгробий для символов уходящего и наступающего года. Обложка © VK / "Осторожно, Югра"
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре установили новогодние фигуры в виде надгробий для символов уходящего и будущего года — тигра и зайца. Новые снежные композиции появились в посёлке Фёдоровском.
Местные жители уже посмеялись над странными скульптурами. Впрочем, в администрации посёлка ничего зазорного в ситуации не видят. Там пояснили, что такие композиции устанавливаются каждый год и они несут исключительно положительный посыл.
"Мы не комментируем этот вопрос, единственное, что могу сказать, что обращений и жалоб от местных жителей к нам не поступало. Данные виды ледяных скульптур устанавливаются ежегодно и несут они посыл, что наступает Новый год", — рассказала РИА "Новости" представитель администрации посёлка.
Ранее Лайф писал о том, что в Нижневартовске оштрафуют на 100 тысяч рублей подрядчика, построившего суровую Снегурочку. Среди местных жителей внучка Деда Мороза получила разные названия, в том числе "протеиновая", "Халк" и "самурай". Также им не пришлись по вкусу и другие новогодние скульптуры.