Эксперты заявили, что вслед за Microsoft и другие IT-компании могут снять запреты для россиян

Американская корпорация Microsoft снова разрешила гражданам РФ скачивать операционную систему Windows, теперь и другие IT-компании вполне могут снять ограничения для россиян. Об этом в беседе с РИАМО заявил генеральный директор ИИ-компании iPavlov, кандидат физико-математических наук Лоран Акобян.

"Мы позитивно оцениваем решение компании Microsoft и надеемся, что оно вдохновит других ведущих мировых производителей на разморозку введённых в последнее время ограничений на использование различных IT-продуктов и сервисов для российских компаний и пользователей", — отметил он.

А директор технического департамента компании "ХайТэк-Интеграция" Дмитрий Ласьков добавил, что снятие запретов является положительным трендом для отечественного рынка. При этом, по его мнению, ограничение на скачивание Windows было условным. Дело в том, что россияне имели возможность скачивать софт Microsoft, используя сервисы VPN. Поэтому снятие запрета отразится только на скорости загрузки, заключил специалист.