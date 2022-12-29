Стало известно имя организатора спектакля в Петербурге, где сыграет Ахеджакова

Жители Санкт-Петербурга раскритиковали предстоящий спектакль "Мой внук Вениамин" из-за участия в нём актрисы Лии Ахеджаковой, которая недавно заявила о том, что желает Украине победы. Организатором антрепризы выступила компания "Брель креатив групп", пишет РИА ФАН.

Спектакль по пьесе Людмилы Улицкой продюсирует организация, которая принадлежит 46-летнему бизнесмену из Петербурга Сергею Брелю, а ДК "Выборгский" выступает лишь площадкой, которую будут арендовать для показа.

По информации агентства, в двух из девяти спектаклей, организованных "Брель креатив групп", заняты критикующие Россию актёры. Это "Мой внук Вениамин" с Ахеджаковой, а также "Эйнштейн и Маргарита" с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым. Предположительно, за один такой спектакль подобные артисты получают до 200 тысяч рублей.

Сама компания в среднем в год зарабатывает около 40 миллионов рублей, но её прибыль не очень высокая — порядка 1,5 миллиона рублей. При этом у владельца предприятия есть квартира в 100 квадратных метров в престижном месте на берегу залива.

Люди, недовольные участием Ахеджаковой в спектакле, обратились в прокуратуру и Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Однако отменять антрепризы не планируют. В правоохранительных органах тоже утверждают, что пока не могут ничего предпринять, поскольку эти артисты не внесены в списки иноагентов.