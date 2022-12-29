Путин подписал закон о пожизненном сроке за диверсии

Теперь Уголовный кодекс (УК РФ) дополнится новыми статьями, в которых будет прописана ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Обучение совершению диверсий также станет уголовно наказуемым деянием.

Так, за вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий отныне вводится наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 700 тысяч рублей. За аналогичное преступление, совершённое с использованием служебного положения, предусмотрено наказание от десяти до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, также за это может грозить пожизненный срок. Организация диверсии и пособничество будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, здесь же возможен и пожизненный срок.