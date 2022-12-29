Диетолог перечислила приёмы, которые позволят не устраивать разгрузочные дни после праздников
Диетолог Мансурова призвала пользоваться правилом тарелки за новогодним столом
Не переесть за новогодним столом и не думать о лишних килограммах после праздников помогут некоторые правила. Диетолог Ирина Мансурова в беседе с Лайфом перечислила их.
Во-первых, важно помнить об умеренности. Нужно понимать, что сейчас все продукты доступны и можно приготовить любое блюдо в разные дни. Поэтому стараться только для новогодней ночи не нужно. Следует обойтись парой блюд, богатых белком и овощами.
"Употребление овощных блюд поможет не переесть. Они содержат клетчатку, которая дольше задерживается в желудке и даёт чувство насыщения на более длительный срок", — добавила диетолог.
Также многие весь день перед праздником не едят, чтобы оставить место для блюд в новогоднюю ночь, а это неправильно. Не нужно менять 31 декабря свой рацион и следует помнить о КБЖУ — соотношении калорий, белков, жиров и углеводов, попадающих в организм с пищей. Самыми сытными должны быть завтрак и обед, лёгким — ужин. Кроме того, за 20 минут до приёма пищи рекомендуется выпивать стакан воды, о чём следует вспомнить и перед новогодним застольем. Это даст чувство насыщения, улучшит пищеварение и снизит аппетит.
Ещё стоит за 20–30 минут перед торжеством съесть пару ложек отрубей. По словам Мансуровой, грубые волокна замедлят всасывание глюкозы в кровь, благодаря чему получится избежать неоправданного чувства голода в течение всего вечера. Также важно помнить про объёмы порций в новогоднюю ночь. Здесь можно воспользоваться "правилом тарелки".
"Саму тарелку надо мысленно поделить на четыре сектора. Два сектора необходимо наполнить овощами, один — крупами и злаками и ещё один — пищей, где много белка. Это по своей сути психологический ход: увеличивается доля овощей на тарелке. Это гарантирует потребление большего количества белковых соединений. Вы можете контролировать приём пищи, ведь больше одной тарелки есть нельзя", — объяснила диетолог.
По её словам, психика устроена так, что насыщение приходит только через 12 минут после начала приёма пищи, поэтому нужно есть медленно, тщательно пережёвывая и наслаждаясь едой. А ещё стоит отдавать предпочтение сухим винам, в которых содержится минимум сахара. И ещё: чем крепче напиток, тем больше в нём калорий.
"Чем крепче алкоголь, который вы пьёте, и чем больше его количество, ниже пищевое насыщение, и тем больше вы съедите лишнего. Также рекомендую алкоголь заменить альтернативными напитками", — заключила Мансурова.
Ранее эксперт Дмитрий Дюран призвал отказаться от колбасы, чтобы снизить калорийность новогодних блюд. Её лучше заменить на отварную говядину или филе курицы.
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