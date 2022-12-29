Любителям мессенджеров рассказали, как спасти смартфон от вирусов в новогодние каникулы

Перед новогодними праздниками в мессенджерах всегда увеличивается число фишинговых и спам-атак, распространяющих различные вирусы. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредил генеральный директор "Яндекс 360" Владимир Русинов.

"Подцепить вирус можно разными путями: мошенники маскируют вредоносное ПО под безобидные приложения или файлы (браузеры, плееры, игры, навигаторы, книги, антивирусы и так далее). Пользователи получают их через ссылки, которые внешне похожи на сайты магазинов, маркетплейсов, платформы с видеоконтентом", — отметил специалист.

Зачастую мошенники, по словам Русинова, именно таким способом распространяют троянцы, направленные на манипуляции с банковскими онлайн-приложениями. Эксперт рекомендует не переходить по ссылкам, присылаемым неизвестными контактами, а ещё можно их проверять через сервис WHOIS, который представит регистрационные параметры ресурса. Так, например, если домен сайта зарегистрирован недавно на частное лицо, то его лучше покинуть. Для более надёжной защиты гаджетов специалист советует установить дополнительный антифишинг, то есть ещё одну антивирусную программу.