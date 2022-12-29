Мелони заявила, что решения властей РФ по Украине не должны отражаться на россиянах

Решения руководства РФ по ситуации на Украине не должны отражаться на жителях России. Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции.

"Исторически между Италией и Россией существуют старые и крепкие культурные отношения. Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой ("Борис Годунов". — Прим. Лайфа). Решения, которые принимает российские правительство, не должны ложиться на российский народ", — заявила Мелони.

Она также заметила, что итальянским фирмам и гражданам не хватает туристов из России, однако сейчас "есть вещи, которые не могут склониться" перед желаниями населения страны. Кроме того, Мелони заявила, что Рим поддержит любые усилия по достижению мира на Украине и готов выступить их гарантом.

"Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов, <...> но я была рада во время разговора с Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении", — заявила итальянский премьер.

При этом она в очередной раз подчеркнула, что Италия продолжит помогать Украине "ради создания условий для мира", и заявила о желании посетить Киев до 24 февраля 2023 года.