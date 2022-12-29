Лавров прокомментировал "формулу мира" Зеленского

Россия не намерена вести с кем-либо переговоры на основе так называемой формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что сам украинский лидер к диалогу не готов.

"Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", — приводит РИА "Новости" слова Лаврова.

Он напомнил, что после начала Россией военной спецоперации на Украине Зеленский выступил за начало переговоров. Москва согласилась, но несколько встреч показали, что к единым позициям с Зеленским прийти невозможно.

"Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию", — сказал глава МИД РФ.