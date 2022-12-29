Дело в ковиде: Демограф объяснил, почему в России быстро растёт продолжительность жизни
Демограф Синельников счёл обоснованным прогноз о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни в 2022 году действительно немного увеличится, и дело в том числе в недавней пандемии коронавируса. Известный российский демограф и социолог, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников подтвердил прогноз главы Минздрава Михаила Мурашко о достижении средней продолжительности жизни россиянина в 72,4 года.
"Продолжительность жизни не зависит от старения населения, это старение населения в какой-то степени зависит от продолжительности жизни. А старение населения в основном зависит от рождаемости, то есть от того, как изначально соотносится между собой численность разных поколений", — рассказал Синельников телеканалу 360.
Он объяснил, что при однодетной системе у каждого ребёнка будет двое родителей и четверо дедов и бабушек, а при очень высокой продолжительности жизни будет ещё несколько прадедов и прабабушек. Таким образом, старение населения главным образом зависит от уровня рождаемости. А продолжительность жизни, по мнению специалиста, отражает условия жизни населения. В это понятие входят и социальное расслоение общества, и доступность здравоохранения, и уровень безопасности на производстве.
А на показатели этого года, по его словам, ещё влияет и прошедшая волна пандемии. За два предыдущих года люди стали жить в среднем меньше на три года — до 70 лет.
"В этом году, судя по предварительной информации Росстата, судя по тому, как меняется число умерших за те месяцы, по которым есть информация, действительно будет где-то на два года больше, чем в 2021-м. Но всё-таки на год меньше, чем в 2019-м", — рассказал эксперт.
Ранее россиянам рассказали, какие привычки могут продлить жизнь. По словам терапевта Михаила Кобрянова, улучшению состояния здоровья способствует хороший сон, правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе.
Freepik