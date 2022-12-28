Мурашко: Ожидаемая продолжительность жизни в РФ составит 72,4 года

К концу 2022 года в России ожидаемая продолжительность жизни составит 72,4 года. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, эти показатели оказались выше, чем предполагалось.

"Мы ожидали, что в этом году ожидаемая продолжительность жизни с учётом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца составит в пределах 71 года. Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года", — заявил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, данные показатели в 2022 году улучшились и оказались больше на 2,4 года, чем в 2021-м. Министр добавил, что на текущий момент эти цифры прогнозные, а по факту они могут быть ещё выше.