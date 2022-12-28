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Опубликовано 28 декабря 2022, 11:41

Российские военные уничтожили группировку украинских диверсантов в ДНР

В Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских вооружённых сил. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", — заявил он.

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Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. ВС РФ также уничтожили ещё одну американскую артиллерийскую систему М777, из которой ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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