Российские военные уничтожили группировку украинских диверсантов в ДНР
В Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских вооружённых сил. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", — заявил он.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. ВС РФ также уничтожили ещё одну американскую артиллерийскую систему М777, из которой ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ