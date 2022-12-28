ФСБ подтвердила информацию Лайфа о ликвидации двух боевиков, готовивших теракт в КБР

ФСБ подтвердила уничтожение в Кабардино-Балкарии двух боевиков, которые готовили теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. Накануне об этом сообщал Лайф.

"Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР. После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении спецслужбы.

26 декабря при задержании в пригороде Нальчика террористы оказали вооружённое сопротивление и ответным огнём были ликвидированы. По данным ФСБ, они были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в ИК № 3 в Кабардино-Балкарии. Следственный комитет возбудил уголовные дела по трём статьям.