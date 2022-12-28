ФСБ поймала в Хабаровском крае четырёх пособников террористов

Деятельность четырёх мигрантов из Средней Азии, которые действовали в интересах международной террористической организации (МТО) "Хайят тахрир аш-Шам"*, пресечена в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве рассказали, что в мае был задержан выходец одной из среднеазиатских республик Юлдашев М.Ш.у., который, действуя в интересах МТО, финансировал организацию. Сам он занимался разведкой, а также передал другим членам МТО зарегистрированный в одном из мессенджеров аккаунт для призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма. Следствием были установлены соотечественники Юлдашева — Тургунпулатов П., Абдурахмонов К.А.у. и Олимов А. Они знали о деятельности Юлдашева, но по идеологическим мотивам умышленно не сообщали об этом в правоохранительные органы.

Были возбуждены уголовные дела по разным статьям. Первый Восточный окружной военный суд признал Юлдашева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет (два года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима). В свою очередь, Тургунпулатова, Абдурахмонова и Олимова Центральный районный суд также признал виновными и с учётом деятельного раскаяния назначил им наказания в виде денежных штрафов.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ выявила шестерых граждан России, шпионивших в пользу СБУ и ВСУ. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.