В Китае более 200 машин попали в ДТП из-за сильного тумана

На опубликованных в Сети кадрах видно, что попавшие в аварию автомобили получили серьёзные повреждения, некоторые попали буквально-таки в кучу малу и даже наехали на других участников ДТП. Отметим, что авария произошла в районе города Чжэнчжоу, а её причиной стал сильный туман. Сейчас на месте работают полицейские и спасатели, которые разбирают столкнувшиеся машины. Ожидается, что в ближайшее время движение по участку трассы будет возобновлено.