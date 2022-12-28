В Китае более 200 машин попали в ДТП из-за сильного тумана
Один человек погиб в ДТП с 200 автомобилями в Китае
Более 200 автомобилей стали участниками ДТП в провинции Хэнань в центральной части Китая. В результате массовой аварии погиб один человек, сообщает Центральное телевидение страны.
В Китае более 200 машин попали в ДТП из-за сильного тумана, погиб один человек. Видео © Twitter / Byron Wan
На опубликованных в Сети кадрах видно, что попавшие в аварию автомобили получили серьёзные повреждения, некоторые попали буквально-таки в кучу малу и даже наехали на других участников ДТП. Отметим, что авария произошла в районе города Чжэнчжоу, а её причиной стал сильный туман. Сейчас на месте работают полицейские и спасатели, которые разбирают столкнувшиеся машины. Ожидается, что в ближайшее время движение по участку трассы будет возобновлено.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате столкновения трамвая и маршрутного такси на пересечении двух улиц в Барнауле пострадали девять человек, среди которых один ребёнок.
Twitter / Byron Wan