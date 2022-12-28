Рыбинский маньяк всю жизнь проведёт в тюрьме за убийство двух девочек
Убийца двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов получил пожизненный срок
Виталий Молчанов на заседании перед тем, как услышать пожизненный приговор.
Фото © 76.ru / Полина Зайева
Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виталия Молчанова, получившего прозвище в СМИ "рыбинский маньяк". Его признали виновным в убийстве и изнасиловании двух девочек-сестёр 8 и 13 лет.
Ранее Молчанов уже сидел в тюрьме за особо тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование несовершеннолетнего. На свободу он вышел в декабре 2019 года, а уже в марте познакомился с матерью погибших девочек. Женщина ушла от мужа-полицейского, забрала дочерей и вместе с ними переехала к Молчанову. Семейная идиллия продлилась полгода, а потом произошёл кошмар. Вернувшись со смены из больницы, мать обнаружила дочерей в квартире мёртвыми. Её сожитель сбежал, но был пойман спустя три дня.
Молчанов перед тем, как выслушать приговор, заявил, что убийство совершил из-за психического расстройства, а не умысла. Мужчина утверждает, что теряет связь с реальным миром, а во время преступления думал, что смотрит ролик в
Интернете.
Напомним, о жутком убийстве двух девочек 8 и 13 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября 2020 года. 42-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Мужчину задержали 18 сентября там, где было совершено преступление. Ему предъявили обвинение по трём статьям.