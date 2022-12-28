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28 декабря, 08:42
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Рыбинский маньяк всю жизнь проведёт в тюрьме за убийство двух девочек

Убийца двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов получил пожизненный срок

<p>Виталий Молчанов на заседании перед тем, как услышать пожизненный приговор. </p><p>Фото ©<a href="https://76.ru/text/criminal/2022/12/28/71935517/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 76.ru / Полина Зайева</a></p>

Виталий Молчанов на заседании перед тем, как услышать пожизненный приговор.

Фото © 76.ru / Полина Зайева

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виталия Молчанова, получившего прозвище в СМИ "рыбинский маньяк". Его признали виновным в убийстве и изнасиловании двух девочек-сестёр 8 и 13 лет.

Ранее Молчанов уже сидел в тюрьме за особо тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование несовершеннолетнего. На свободу он вышел в декабре 2019 года, а уже в марте познакомился с матерью погибших девочек. Женщина ушла от мужа-полицейского, забрала дочерей и вместе с ними переехала к Молчанову. Семейная идиллия продлилась полгода, а потом произошёл кошмар. Вернувшись со смены из больницы, мать обнаружила дочерей в квартире мёртвыми. Её сожитель сбежал, но был пойман спустя три дня.

Молчанов перед тем, как выслушать приговор, заявил, что убийство совершил из-за психического расстройства, а не умысла. Мужчина утверждает, что теряет связь с реальным миром, а во время преступления думал, что смотрит ролик в

Интернете.

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Напомним, о жутком убийстве двух девочек 8 и 13 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября 2020 года. 42-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Мужчину задержали 18 сентября там, где было совершено преступление. Ему предъявили обвинение по трём статьям.

Марина Калегина

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