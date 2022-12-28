Рыбинский маньяк всю жизнь проведёт в тюрьме за убийство двух девочек

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виталия Молчанова, получившего прозвище в СМИ "рыбинский маньяк". Его признали виновным в убийстве и изнасиловании двух девочек-сестёр 8 и 13 лет.

Ранее Молчанов уже сидел в тюрьме за особо тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование несовершеннолетнего. На свободу он вышел в декабре 2019 года, а уже в марте познакомился с матерью погибших девочек. Женщина ушла от мужа-полицейского, забрала дочерей и вместе с ними переехала к Молчанову. Семейная идиллия продлилась полгода, а потом произошёл кошмар. Вернувшись со смены из больницы, мать обнаружила дочерей в квартире мёртвыми. Её сожитель сбежал, но был пойман спустя три дня.