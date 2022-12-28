"Единая Россия" предложила наносить изображения с героями СВО на фасады школ

При капремонте школ в РФ предлагается наносить на фасады и стены учреждений изображения с историческими деятелями, героями спецоперации на Украине и Великой Отечественной войны. С такой идеей выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Предлагаем в следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, исторических деятелей, которые имеют непосредственное отношение к данным учебным заведениям или населённым пунктам", — подчеркнул он на совещании по программе капремонта школ.

Вместе с тем предлагается рассмотреть возможность присвоения школам имён героев. Причём данная работа уже ведётся в российских регионах, но это необходимо сделать по всей стране, добавил Турчак. Он назвал это правильным, ведь люди в городах и посёлках должны знать о героях спецоперации на Украине и об их подвигах.