Россиянка обвинила грузчиков аэропортов в Москве и Екатеринбурге в краже норковой шубы

Москвичка обвинила грузчиков аэропортов Внуково в столице и Кольцово в Екатеринбурге в краже норковой шубы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Женщина рассказала, что провела два дня в Екатеринбурге, после чего полетела домой в Москву. При этом шубу стоимостью 120 тысяч рублей она решила положить в чемодан, который в аэропорту сдала в багаж. Пропажу пассажирка обнаружила только дома. Заявление в полицию женщина уже написала.