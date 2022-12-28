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28 декабря, 08:28

Россиянка обвинила грузчиков аэропортов в Москве и Екатеринбурге в краже норковой шубы

<p>Пропавшая шуба стоимостью 120 тысяч рублей. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/40935" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пропавшая шуба стоимостью 120 тысяч рублей. Обложка © Telegram / Mash

Москвичка обвинила грузчиков аэропортов Внуково в столице и Кольцово в Екатеринбурге в краже норковой шубы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Женщина рассказала, что провела два дня в Екатеринбурге, после чего полетела домой в Москву. При этом шубу стоимостью 120 тысяч рублей она решила положить в чемодан, который в аэропорту сдала в багаж. Пропажу пассажирка обнаружила только дома. Заявление в полицию женщина уже написала.

Ранее Лайф рассказывал, что грузчики из московского аэропорта Домодедово обчистили багаж пассажирки более чем на полмиллиона рублей.

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Светлана Оперук

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