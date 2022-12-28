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28 декабря, 08:06

Росрыболовство передумало вводить ограничения на экспорт красной икры

Глава Росрыболовства Шестаков: Россия не ограничит экспорт красной икры

Федеральное агентство по рыболовству отказалось от идеи ввести ограничения на экспорт красной икры из РФ. Об этом на пресс-конференции заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Что касается запрета, то от него, с учётом позиции Минсельхоза, мы отказались", — подчеркнул он, добавив, что дефицита красной икры на российском рынке не ожидается.

Врач рассказала, в каких случаях красная икра навредит почкам и зрению

Врач рассказала, в каких случаях красная икра навредит почкам и зрению

Ранее диетолог Марина Макиша назвала красную икру полезной новогодней закуской. В частности, предпочтительный вариант на застолье — морепродукты, содержащие йод.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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