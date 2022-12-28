Росрыболовство передумало вводить ограничения на экспорт красной икры

Федеральное агентство по рыболовству отказалось от идеи ввести ограничения на экспорт красной икры из РФ. Об этом на пресс-конференции заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Что касается запрета, то от него, с учётом позиции Минсельхоза, мы отказались", — подчеркнул он, добавив, что дефицита красной икры на российском рынке не ожидается.