В рядах ВСУ становится всё больше женщин, рассказали в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ряды ВСУ всё чаще стали пополняться женщинами
В рядах Вооружённых сил Украины появляется больше женщин. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
По словам Марочко, больше женщин стало в тыловых районах рядом с линией соприкосновения. Жители Харьковской области также рассказывают о том, что на трассе в сторону Сватова на блокпостах автомобили часто проверяют военные патрули, состоящие из женщин.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных формирований ВСУ на Сватовское направление в Донбассе.
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