В рядах ВСУ становится всё больше женщин, рассказали в ЛНР

"В зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола", — заявил он в беседе с РИА "Новости" .

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По словам Марочко, больше женщин стало в тыловых районах рядом с линией соприкосновения. Жители Харьковской области также рассказывают о том, что на трассе в сторону Сватова на блокпостах автомобили часто проверяют военные патрули, состоящие из женщин.