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28 декабря, 05:02
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На Украине осудили на 15 лет сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсонской области, которую задержали пограничники. В Киеве женщину осудили на 15 лет. Об этом рассказал глава российской Администрации Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов.

"Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

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Как указал Барбашов, на латвийской границе женщина была арестована, депортирована на Украину и "тут же в срочном порядке" осуждена на 15 лет. По его словам, обычную чиновницу самого невысокого ранга из сельсовета судили как государственного преступника. К людям, которые проявляли малейшую лояльность к России, "отношение просто зверское", добавил Барбашов.

Также он назвал историю с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.

Ранее сообщалось, что группировка RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", слила в Сеть данные тысячи украинских активистов, которые "льют помои" в российских соцсетях.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Иван Косицын

Комментарий

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осипвчера в 05:44

Нет повода для "обмусоливания" темы. Люди нам поверили, а мы... э-э-эх...

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