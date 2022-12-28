На Украине осудили на 15 лет сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсонской области, которую задержали пограничники. В Киеве женщину осудили на 15 лет. Об этом рассказал глава российской Администрации Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов.

"Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Как указал Барбашов, на латвийской границе женщина была арестована, депортирована на Украину и "тут же в срочном порядке" осуждена на 15 лет. По его словам, обычную чиновницу самого невысокого ранга из сельсовета судили как государственного преступника. К людям, которые проявляли малейшую лояльность к России, "отношение просто зверское", добавил Барбашов.

Также он назвал историю с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.