Североатлантический альянс через Украину, по сути, устроил бесконтрольную раздачу цифрового оружия, это может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира. Такое мнение высказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Необходимо чётко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что речь идёт, по сути, о "бесконтрольной раздаче цифрового оружия" через эту страну.

"Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", — сказал Сыромолотов.