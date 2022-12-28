МИД России предупредил о последствиях передачи Украине цифрового оружия
Замглавы МИД Сыромолотов: НАТО через Украину раздаёт цифровое оружие
Североатлантический альянс через Украину, по сути, устроил бесконтрольную раздачу цифрового оружия, это может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира. Такое мнение высказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Необходимо чётко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Дипломат подчеркнул, что речь идёт, по сути, о "бесконтрольной раздаче цифрового оружия" через эту страну.
"Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", — сказал Сыромолотов.
Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition. В них принимает участие около тысячи человек из более 40 стран альянса и партнёров.
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