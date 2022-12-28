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28 декабря, 04:37

МИД России предупредил о последствиях передачи Украине цифрового оружия

Замглавы МИД Сыромолотов: НАТО через Украину раздаёт цифровое оружие

Североатлантический альянс через Украину, по сути, устроил бесконтрольную раздачу цифрового оружия, это может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира. Такое мнение высказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Необходимо чётко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что речь идёт, по сути, о "бесконтрольной раздаче цифрового оружия" через эту страну.

"Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", — сказал Сыромолотов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition. В них принимает участие около тысячи человек из более 40 стран альянса и партнёров.

Обложка ©

Freepik / dcstudio

Андрей Григорьев

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