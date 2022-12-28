В Казахстане решили обсудить лишение Назарбаева привилегий
Мажилис Казахстана рассмотрит вопрос об отмене закона о первом президенте
В Казахстане хотят рассмотреть вопрос об отмене закона о первом президенте республики — елбасы (лидере нации) Нурсултане Назарбаеве. Об этом говорится в повестке пленарного заседания Мажилиса (нижней палаты парламента), распространённой пресс-службой палаты.
"О принятии к рассмотрению проекта конституционного закона Республики Казахстан "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы", — говорится в первом пункте повестки пленарного заседания Мажилиса.
Вопрос будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании Мажилиса 28 декабря.
В законе "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы" прописаны статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Первый лидер республики может в том числе обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства, обладает неприкосновенностью. Его нельзя задержать или арестовать. Неприкосновенность распространяется также на имущество его семьи.
Ранее Лайф писал, что парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников. Такой закон приняли депутаты Сената (верхней палаты).