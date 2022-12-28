В Казахстане решили обсудить лишение Назарбаева привилегий

В законе "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы" прописаны статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Первый лидер республики может в том числе обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства, обладает неприкосновенностью. Его нельзя задержать или арестовать. Неприкосновенность распространяется также на имущество его семьи.