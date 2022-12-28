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28 декабря, 04:13

В Казахстане решили обсудить лишение Назарбаева привилегий

Мажилис Казахстана рассмотрит вопрос об отмене закона о первом президенте

В Казахстане хотят рассмотреть вопрос об отмене закона о первом президенте республики — елбасы (лидере нации) Нурсултане Назарбаеве. Об этом говорится в повестке пленарного заседания Мажилиса (нижней палаты парламента), распространённой пресс-службой палаты.

"О принятии к рассмотрению проекта конституционного закона Республики Казахстан "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы", — говорится в первом пункте повестки пленарного заседания Мажилиса.

Вопрос будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании Мажилиса 28 декабря.

В законе "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы" прописаны статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Первый лидер республики может в том числе обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства, обладает неприкосновенностью. Его нельзя задержать или арестовать. Неприкосновенность распространяется также на имущество его семьи.

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Ранее Лайф писал, что парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников. Такой закон приняли депутаты Сената (верхней палаты).

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kremlin.ru

Арина Родионова

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