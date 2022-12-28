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Опубликовано 28 декабря 2022, 04:21
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Опубликовано видео ударов Ми-28 и Ми-35 по объектам ВСУ

Минобороны РФ показало видео боевой работы вертолётов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине.

Работа ударных вертолётов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО. Видео © t.me / mod_russia

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, запечатлена подготовка вертолётов к вылету, боевая работа управляемыми и неуправляемыми ракетами при полёте с малых высот, видеофиксация поражения целей, а также возврат боевых машин на базу.

Как пояснили в Минобороны, все полёты проходят на предельно малой высоте, чтобы снизить риск обнаружения средствами ПВО противника. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.

Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ
Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные несут большие потери, поэтому вынуждены пополнять личный состав неподготовленными новобранцами. Он отметил, что в последние дни было много разных событий, причём для ВСУ — "не очень хороших".

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t.me / mod_russia

Иван Косицын
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