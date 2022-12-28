"Попадание, отходим!": Опубликовано видео ударов Ми-28 и Ми-35 по объектам ВСУ
Минобороны РФ показало видео боевой работы вертолётов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО
Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине.
Работа ударных вертолётов Ми-35 и Ми-28 в зоне СВО. Видео © t.me / mod_russia
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, запечатлена подготовка вертолётов к вылету, боевая работа управляемыми и неуправляемыми ракетами при полёте с малых высот, видеофиксация поражения целей, а также возврат боевых машин на базу.
Как пояснили в Минобороны, все полёты проходят на предельно малой высоте, чтобы снизить риск обнаружения средствами ПВО противника. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные несут большие потери, поэтому вынуждены пополнять личный состав неподготовленными новобранцами. Он отметил, что в последние дни было много разных событий, причём для ВСУ — "не очень хороших".
t.me / mod_russia