Кадыров заявил о больших потерях ВСУ в последнее время

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные несут большие потери, поэтому вынуждены пополнять личный состав неподготовленными новобранцами. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Наш враг несёт большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать", — написал Кадыров.

Он отметил, что в последние дни было много разных событий, причём для Вооружённых сил Украины — "не очень хороших". Кадыров добавил, что среди украинских военных всё меньше готовых оказывать сопротивление.

"Спецоперация по освобождению оккупированных территорий Донбасса идёт согласно плану. На данном этапе СВО существенных препятствий бойцы чеченских подразделений не наблюдают", — заверил Кадыров.

Он рассказал, что задачи выполняются планомерно и неспешно, что позволяет сократить ущерб личному составу.