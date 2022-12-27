Мантуров рассказал, когда может начаться сборка Aurus за рубежом

Автомобили Aurus могут начать собирать в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2024 году. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что запуск сборки могут приурочить к открытию там дилерского центра.

"Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнётся сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра", — сказал ТАСС Мантуров.

Гендиректор Aurus Николай Ходосевич ранее сообщал, что компания совместно с эмиратским акционером Tawazun ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ. Планы по запуску финальной сборки автомобилей Aurus в ОАЭ также остаются в силе, уточнял он в сентябре.