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27 декабря, 20:10

Мантуров рассказал, когда может начаться сборка Aurus за рубежом

Мантуров: Сборка Aurus в ОАЭ может начаться в 2024 году

<p>Внедорожник Aurus Komendant. Фото © VK / <a href="https://vk.com/aurusmotors?z=photo-159178108_457239559/wall-159178108_1730" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aurus Motors</a></p>

Внедорожник Aurus Komendant. Фото © VK / Aurus Motors

Автомобили Aurus могут начать собирать в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2024 году. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что запуск сборки могут приурочить к открытию там дилерского центра.

"Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнётся сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра", — сказал ТАСС Мантуров.

Гендиректор Aurus Николай Ходосевич ранее сообщал, что компания совместно с эмиратским акционером Tawazun ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ. Планы по запуску финальной сборки автомобилей Aurus в ОАЭ также остаются в силе, уточнял он в сентябре.

Путин прокатил Лукашенко на Aurus по Петербургу

Путин прокатил Лукашенко на Aurus по Петербургу

Ранее Лайф писал, что в России открылся третий шоурум люксовой марки Aurus. Помещение площадью в 200 квадратных метров работает на площадке дилера "Автодом" на Пулковском шоссе. Серийное производство внедорожников Aurus Komendant было запущено в России в ноябре. Локализация этих люксовых авто на уровне 70%.

Арина Родионова

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