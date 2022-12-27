Бербок заявила о нежелании ФРГ поддерживать с Россией нормальные отношения
Нормальные отношения между нынешней Россией и Германией невозможны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
"Мы должны чётко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений", — сказала Бербок.
Глава германского внешнеполитического ведомства также заверила, что Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".
Ранее Лайф писал, что Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России. Она уверена, что подобный исход не сделает лучше жизнь народа Незалежной.
Wikipedia / Bündnis 90