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27 декабря, 19:41

Бербок заявила о нежелании ФРГ поддерживать с Россией нормальные отношения

Нормальные отношения между нынешней Россией и Германией невозможны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

"Мы должны чётко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений", — сказала Бербок.

Глава германского внешнеполитического ведомства также заверила, что Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

"Пусть сама лежит в окопах": Немцы обвинили Бербок в разжигании конфликта на Украине

"Пусть сама лежит в окопах": Немцы обвинили Бербок в разжигании конфликта на Украине

Ранее Лайф писал, что Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России. Она уверена, что подобный исход не сделает лучше жизнь народа Незалежной.

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Wikipedia / Bündnis 90

Арина Родионова

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