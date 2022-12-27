Бербок заявила о нежелании ФРГ поддерживать с Россией нормальные отношения

Нормальные отношения между нынешней Россией и Германией невозможны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

"Мы должны чётко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений", — сказала Бербок.

Глава германского внешнеполитического ведомства также заверила, что Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".