На Алтае вынесен приговор матери, угрожавшей сбросить дочь с балкона

Жительнице Алтайского края, угрожавшей сбросить дочь с балкона из-за конфликта с мужем, вынесли приговор. Она пыталась вернуть супруга, шантажируя жизнью ребёнка. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

"Между супругами разразился конфликт. <…> Мужчина решил уйти из дома. Конфликт переместился на улицу. Женщина, выбежав на балкон, продолжала пытаться остановить супруга. <…> Она схватила любимого щенка мужа и свесила скулящую собаку с балкона, выкрикивая: "Забирай", — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Из-за того что угроза выбросить щенка на мужа не подействовала, за балконом оказалась плачущая дочка. Все эти демонстративные угрозы мать устроила специально при соседях, полагая, что муж, не желая публичности, постесняется и вернётся домой. Когда люди начали кричать, она якобы опомнилась и убрала ребёнка.

"Приговором мирового судьи судебного участка № 2 города Алейска она была осуждена по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" к шести месяцам ограничения свободы", — отмечает пресс-служба.