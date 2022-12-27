Власти Украины рассказали о масштабах ущерба критической инфраструктуры

С начала года на Украине повреждено уже 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Поражено 702 объекта критической инфраструктуры. В частности, речь идёт о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", — сказал он.

Енин уточнил, что если говорить не только об элементах критической инфраструктуры, то в целом повреждено более 35 тысяч объектов.