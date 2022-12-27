Власти Украины рассказали о масштабах ущерба критической инфраструктуры
Замглавы МВД Украины Енин: Повреждено 702 объекта критической инфраструктуры
С начала года на Украине повреждено уже 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Поражено 702 объекта критической инфраструктуры. В частности, речь идёт о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", — сказал он.
Енин уточнил, что если говорить не только об элементах критической инфраструктуры, то в целом повреждено более 35 тысяч объектов.
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Как рассказывал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около девяти миллионов граждан страны остаются без света.
Агентство "Москва" \ Андрей Любимов