ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 декабря, 18:51

"Ситуация остаётся сложной": Киевлян предупредили об экстренных отключениях света в течение всей зимы

В киевской администрации заявили, что экстренные отключения света будут в городе всю зиму

Жителей Киева на протяжении всей зимы будут сопровождать экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев. По его словам, ситуация в украинской столице остаётся сложной.

"Восстановительные работы продолжаются. Но продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать", — подчеркнул Пантелеев в эфире телеканала "Киев".

В Европе испугались возможного отключения электричества якобы по вине РФ

В Европе испугались возможного отключения электричества якобы по вине РФ

Ранее Лайф писал, что в Киеве на акции протеста произошла стрельба. Жильцы одного из киевских ЖК заблокировали дорогу из-за отключения света по причине долгов застройщика перед ДТЭК.

Обложка ©

ТАСС / AP / Felipe Dana

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров