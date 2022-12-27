"Ситуация остаётся сложной": Киевлян предупредили об экстренных отключениях света в течение всей зимы
В киевской администрации заявили, что экстренные отключения света будут в городе всю зиму
Жителей Киева на протяжении всей зимы будут сопровождать экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев. По его словам, ситуация в украинской столице остаётся сложной.
"Восстановительные работы продолжаются. Но продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать", — подчеркнул Пантелеев в эфире телеканала "Киев".
Ранее Лайф писал, что в Киеве на акции протеста произошла стрельба. Жильцы одного из киевских ЖК заблокировали дорогу из-за отключения света по причине долгов застройщика перед ДТЭК.
ТАСС / AP / Felipe Dana