"Ситуация остаётся сложной": Киевлян предупредили об экстренных отключениях света в течение всей зимы

Жителей Киева на протяжении всей зимы будут сопровождать экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев. По его словам, ситуация в украинской столице остаётся сложной.

"Восстановительные работы продолжаются. Но продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать", — подчеркнул Пантелеев в эфире телеканала "Киев".