Байден призвал к ответственности авиакомпании США за отмену рейсов во время непогоды

Американские авиакомпании, которые массово отменяли рейсы из-за непогоды в рождественские праздники, должны понести ответственность перед пассажирами. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Тысячи рейсов по всей стране были отменены в период этих праздников. Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это", — написал он в Twitter.

Глава государства призвал пострадавших от отмены рейсов ознакомиться с памятками Минтранса, чтобы проверить, могут ли они получить компенсацию.