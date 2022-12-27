Байден призвал к ответственности авиакомпании США за отмену рейсов во время непогоды
Американские авиакомпании, которые массово отменяли рейсы из-за непогоды в рождественские праздники, должны понести ответственность перед пассажирами. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Тысячи рейсов по всей стране были отменены в период этих праздников. Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это", — написал он в Twitter.
Глава государства призвал пострадавших от отмены рейсов ознакомиться с памятками Минтранса, чтобы проверить, могут ли они получить компенсацию.
Ранее Лайф писал, что на ряд регионов США в конце минувшей недели обрушилась снежная буря. Во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опускалась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали -41 градус. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек, но число погибших до сих пор растёт. По последним данным, их количество достигло 63.
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