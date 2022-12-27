В Узбекистане завели дело по факту смерти 18 детей от индийского сиропа от кашля

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана завела уголовное дело по факту гибели 18 детей после приёма индийского сиропа от кашля, импортированного в республику компанией Quramax Medical.

"Следственным управлением СГБ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО Quramax Medical и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" <…>, подозреваемые помещены в следственный изолятор СГБ", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Подозреваемых, в частности, обвиняют в совершении преступления по статьям о производстве, хранении, приобретении и сбыте недоброкачественных либо фальсифицированных медицинских препаратов. Согласно законам республики, фигурантам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.