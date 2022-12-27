Дима Билан рассказал, почему завязал с алкоголем
Дима Билан заявил, что отказался от алкоголя
Российский певец Дима Билан в интервью Пятому каналу заявил, что больше не употребляет алкоголь. В разговоре с журналистом 41-летний артист припомнил множество историй, которые связаны со спиртным. В частности, он привёл в пример инцидент, произошедший на концерте в Самаре.
Тогда Билан вышел на публику в нетрезвом состоянии, из-за чего вмиг стал посмешищем в соцсетях и прессе. В качестве извинений перед самарскими поклонниками исполнитель даже подарил детскую площадку и устроил бесплатный концерт на главной площади города. В то же время певец подчеркнул, что с пониманием относится к любителям выпивки и вовсе не осуждает коллегу по цеху Григория Лепса, который недавно устроил пьяную драку в Санкт-Петербурге. Сперва необходимо понять мотивы человека, а не спешить хейтить его, убеждён Билан.
"Природу этого я понимаю. Вы знаете, в какой-то степени мне иногда даже бывает странно, когда человек не пьёт или не выпивал ни разу. Если у него в жизни не было такого опыта, то он как бы не познал всю соль жизни", — резюмировал артист.
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Напомним, в интервью телеведущей Ксении Собчак Билан признался, что у него действительно есть проблемы с алкоголем. Однако, по словам певца, он знает своего врага в лицо и потому может с ним бороться и идти дальше.
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